اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تايوان تعلن تجدد النشاط العسكرى الصينى حول الجزيرة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:45 ص
تايوان تعلن تجدد النشاط العسكرى الصينى حول الجزيرة مضيق تايوان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت تايوان، اليوم الأحد، تجدد النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة، حيث عبرت تسع طائرات خط الوسط في مضيق تايوان كما نفذت سفنا حربية دوريات استعداد قتالي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها رصدت صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد تسع طائرات صينية تعبر خط الوسط ​​لمضيق تايوان، مشيرة إلى أن تايبيه أرسلت قواتها الخاصة لمراقبة الوضع.

وأضافت الوزارة أن الطائرات المشاركة شملت مقاتلات من طراز "سو-30" و"جيه-10" بالإضافة إلى طائرات للإنذار المبكر والحرب الإلكترونية، مشيرة إلى أن الطائرات كانت ترافق سفنا حربية صينية تقوم بدوريات استعداد قتالي.

وقد احتجت تايوان من تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة بينما تسعى بكين إلى تأكيد مطالبها السيادية.

 







مضيق تايوان

تايوان

الصين

سفن صينية




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