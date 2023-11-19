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تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لـ 3 ديسمبر

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:05 م
تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لـ 3 ديسمبر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 3 ديسمبر المقبل، بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية، ما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى جهات التحقيق، بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة، انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.
 






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عقوبة العاهة المستديمة

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