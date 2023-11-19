برعاية الرئيس السيسى.. اليوم انطلاق الدورة 27 من معرض ومؤتمر Cairo ICT

هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال: نقدم خدمات Triple Play لأكبر مشروعات عقارية فى مصر.. ونتفاوض مع مطورين جدد

أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى: نقدم أقوى شبكة فى مصر.. وضخ استثمارات بأكثر من نصف المليار جنيه لخفض انبعاثات الكربون

أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى: 200% زيادة فى عدد العملاء بـ«اورنچ كاش».. وجاهزون لتقديم خدمة شرائح Esim

نفذت شركة اورنچ مصر خطة ضخمة لتطوير كل خدماتها، سواء المحمول من خلال إنشاء 9 آلاف برج تغطى كل أنحاء الجمهورية، ويتم تشغيل معظمها بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة أو الـTriple Play التى تقدم فى مختلف المجتمعات السكنية الكبرى، أو اورنچ كاش عبر تقديم ميزات عديدة للعملاء تتضمن دفع الفواتير بأقل رسوم فى مصر.

أثمرت هذه الخطة عن فوز اورنچ بلقب أفضل شركة محمول فى مصر من «ذى جلوبال إيكونوميكس»، وجائزة أفضل مزود إقليمى لخدمات الحوسبة السحابية من مؤسسة «تيليكوم ريفيو»، والتعاقد مع كبرى شركات التطوير العقارى لتقديم خدمات الـTriple Play، وزيادة عدد العملاء النشطين فى خدمات اورنچ كاش بنسبة 200%، ويكشف قيادات شركة اورنچ فى حوار لـ«اليوم السابع» تفاصيل خطة التطوير، وأبرز نتائجها.. وإلى نص الحوار:

هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال

• ما هى أولويات وخطة الشركة الاستراتيجية فى 2024؟

تركز استراتيجيتنا لعام 2024 بشكل أساسى على تعزيز خدماتنا وحلولنا فى مجالات الدفع الرقمى والمدن الذكية مع الالتزام بالتقدم فى تحقيق أهدافنا البيئية، التى تهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.

كما نسعى أيضا للحفاظ على الطفرة التى حققناها على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية، وتعزيز مكانتنا فى السوق المصرية كمزود شامل ومتكامل لخدمات التكنولوجيا فى جميع المجالات التقنية بفضل حزمة الاستثمارات الضخمة، التى قمنا بضخها فى حلول البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية الذكية، والتى قابلها نمو هائل فى الاستهلاك التقنى بمصر، خاصة فى ظل استراتيجية التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية.

وبالطبع، سنواصل تدعيم دورنا فى المسؤولية المجتمعية عبر مبادرات وفعاليات لمساندة القطاع التعليمى والصحى ومشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير الدعم المادى والمعنوى للمرأة والفئات الأكثر احتياجا.

• فى رأى سيادتكم كيف يمكن الوصول بمجتمعاتنا العمرانية لمفهوم المدن الذكية؟

المدن الذكية هى المستقبل الذى سيفرض نفسه على أى مجتمع، شأنه شأن أى تكنولوجيا أخرى تبدأ خافتة ثم تصبح هى السائدة فى غضون سنوات قليلة، لكن الميزة هذه المرة أن مصر تبدو أكثر استعدادا لتطبيق ونشر مفهوم المدن الذكية بفضل رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية، والتى تستهدف من خلالها تعزيز المزايا التنافسية لمصر وتحسين جودة حياة المواطنين.

أيضا، فإن المدن الذكية هى الحل الأمثل حاليا لتحسين الكفاءة وترشيد الطاقة وإحكام الأمن وخفض تكاليف تشغيل المجتمعات العمرانية، ولذلك فإن شركات التطوير العقارى مطالبة بتوفير هذه التقنيات لكسب ولاء عملائها وللحفاظ على مكانتها فى السوق.

• ماذا عن التعاقد مع مجتمعات سكنية مغلقة لتقديم خدمات الاتصالات المتطورة؟

نستحوذ على حصة سوقية رائدة فى خدمات Triple Play التى تقدم فى مختلف المجتمعات السكنية، وتوفر تلك الخدمات التى تشمل خدمة الإنترنت فائق السرعة والقنوات التليفزيونية الرقمية عالية الوضوح والهاتف الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية، من خلال الشبكات الداخلية الخاصة لعدد كبير من المطورين العقاريين فى السوق المصرى، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر «أوراسكوم للتنمية، إعمار مصر، سوديك، نيو جيزة، تطوير مصر»، وغيرها، إضافة إلى مفاوضات تجريها الشركة حاليا مع مجموعة من المطورين العقاريين الجدد.

• ما هى أبرز القطاعات التى تستثمرون فيها وتساهم بالنصيب الأكبر فى إيرادات الشركة؟

تركز شركة اورنچ على تعزيز استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية والمدن الذكية، خاصة مع النمو الكبير فى قطاع الإنترنت، وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسى إلى جانب دعم خدماتنا المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول بسبب معدلات النمو الملحوظة فى استخدام الإنترنت على شبكتنا.

• كيف ستشارك اورنچ مصر فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2023؟

ستستعرض الشركة خلال المعرض مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها، التى توجهها لدعم عمليات التحول الرقمى والمدن الذكية والذكاء الاصطناعى والتأمين فى المشاريع التكنولوجية الكبرى، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية وخدمات الأفراد فى عدة قطاعات مهمة.

كما تستعرض الشركة فى جناحها أحدث المبادرات والمشروعات المؤثرة، التى أطلقتها فى إطار دعم الابتكار والإبداع، خاصة بين فئة رواد الأعمال، ومن بينها «مركز اورنچ الرقمى».

• ما هى خطة الشركة لتوفير حلول رقمية فى المجتمعات العمرانية؟

أدركت اورنچ مصر فى وقت مبكر أهمية هذا المجال، وصممت استراتيجية هائلة لضمان بناء قدراتها على نحو تنافسى يوفر الحلول التقنية للمدن الذكية، وفق أرقى المعايير العالمية، حيث تمتلك الشركة ما يلزم من الخبرات والكوادر المحلية والعالمية التى تؤهلها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية، وكذلك إدارة وتشغيل تلك المشاريع طبقا للمعايير الدولية، كما تعمل بتنسيق كامل مع الشركة الأم لتعزيز فعالية العمل ولنقل الخبرات التكنولوجية الحديثة للسوق المصرى، بالإضافة إلى الاستفادة من القوة البشرية والفنية لمجموعة اورنچ فى مجال البحث والابتكار ومجال تأمين المعلومات.

استطاعت اورنچ عقد مجموعة من التحالفات مع بعض الشركات العاملة فى هذه القطاعات، قدمت من خلالها خدمات ميكنة مواقع العمل، وأجهزة القياس، وإدارة أساطيل المركبات وحلولا تكنولوجية أخرى خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.





هذه الاستراتيجية جعلتنا شريك الخدمات الرقمية الأكثر الموثوقية للعديد من المشروعات العمرانية الشهيرة، وقد توجت بقيامنا ببناء أكبر مركز بيانات فى العاصمة الإدارية الذى يعتبر القلب النابض لكل الخدمات الذكية، التى ستقدم فى العاصمة على مستوى البنية التحتية والنقل والمرافق والطاقة وغيرها من الخدمات.

• كيف ترى فرص نمو قطاع الاتصالات خلال العام الجارى فى ظل التداعيات الاقتصادية الحالية؟

يواجه قطاع الاتصالات المصرى، مثله مثل القطاعات الأخرى، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، التى تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم ومع ذلك، فإن هناك فرصا للنمو فى هذا القطاع، رغم هذه التحديات، خاصة فى الفترة الحالية، حيث ظهر بوضوح أهمية قطاع الاتصالات ودوره الحيوى فى ابتكار خدمات وحلول تساعد المواطنين على التواصل وتنفيذ متطلباتهم اليومية، وقد زاد الاعتماد على خدمات قطاع الاتصالات فى السنوات الأخيرة بشكل كبير من قطاعات مختلفة، مثل التعليم والصحة وإدارة الأعمال عن بعد، ما يحتم بذل المزيد من الجهد والاستثمارات لاستيعاب الطلب المتنامى على خدمات الاتصالات والتوسع فى تعظيم قدرات الشبكات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فرص نمو كبيرة بسوق الاتصالات الفترة المقبلة فى مجال خدمات التحول الرقمى فى مختلف القطاعات، وتحويل الأموال عبر المحمول والحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء.

• ما هو الجديد فى ملف تحريك أسعار خدمات المحمول الذى تجرى مناقشات حوله بين شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات؟

زيادة التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود، وكذلك التضخم يضغط على ربحية الشركات، حيث يمثل الدولار المكون الرئيسى فى تكاليف الصيانة والتركيب والتشغيل لشبكة المحمول، كذلك تمثل المحروقات جزءا رئيسيا فى تشغيل محطات المحمول، ولذلك تقدمت اورنچ بطلب إلى «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات» لزيادة أسعار خدماتها على النحو الذى يواكب تغيرات السوق ويعوض جزئيا الارتفاع المستمر فى تكاليف التشغيل والصيانة، وننتظر حاليا الرد من الجهاز القومى للاتصالات على الطلب.

أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى

• ماهى خطط الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء خاصة مع تزايد شكاوى العملاء بصفة عامة من ضعف جودة خدمات المحمول؟

اورنچ مصر تطبق منظومة متكاملة لمراقبة الجودة، ولديها أنظمة دقيقة للقياسات الميدانية فى جميع أنحاء الجمهورية لضمان تصحيح أى خلل محتمل فى توقيتات قياسية، كما لا تتوقف الشركة عن تحديث شبكتها والتوسع فى إنشاء المحطات والأبراج وجلب أحدث المعدات والأنظمة التكنولوجية لتعزيز جودة خدماتها وفقا لأحدث المعايير، الأمر الذى مكنها من تصدر الشركات التى تغطى المدن الجديدة والتجمعات السكانية الذكية وتوفر لها خدمات تقنية رائدة.

هذه الصدارة التى نعتز بها كانت السبب وراء اختيار اورنچ من قبل الشركة المصرية للاتصالات للحصول على خدمات التجوال المحلى، بما يؤكد مكانة شبكتنا فى السوق من حيث توفير تغطية شاملة وعالية الجودة لخدمات المحمول من الصوت ونقل البيانات، كما يؤكد جدارتنا بلقب أفضل شركة محمول فى مصر، الذى حصلنا عليه من «ذى جلوبال إيكونوميكس» وجائزة أفضل مزود إقليمى لخدمات الحوسبة السحابية من مؤسسة «تيليكوم ريفيو» وغيرها من الجوائز والإشادات المحلية والعالمية.

• ما هى معاييركم للاستدامة البيئية وما الدور الذى تقوم به الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية؟

تتبنى اورنچ مصر استراتيجية طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى «الصفر» بحلول عام 2040 ونجحت بالفعل فى خفض الانبعاثات الكربونية فى الكثير من عملياتها الرئيسية بنسبة تزيد عن 50%، كما رشدت استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على 40% فى بعض المؤشرات التشغيلية، وهى حاصلة على «الأيزو» ISO 14001:2015 فى أنظمة إدارة البيئة، وأيضا حصلت الشركة على شهادة «الأيزو»ISO 14064-1: 2018 فى تلبية معايير البصمة الكربونية، وشهادة المطابقة الفنية للمواصفات العالمية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001: 2018 وشهادة الأيزو ISO 50001:2018 فى مجال أنظمة إدارة الطاقة.

كما أطلقت اورنچ مصر شبكات صديقة للبيئة، تقلل استخدام الوقود الأحفورى وتعتمد على الطاقة الشمسية فى الأبراج والشبكات والمحطات، وقد نجحت خلال آخر عامين فى تشغيل عدد كبير من الأبراج والمحطات بالاعتماد على الطاقة المتجددة، فضلا عن تبنى تقنيات تكنولوجية تعمل على تخزين الكهرباء المولدة خلال النهار فى البطاريات لتشغيل المحطات أثناء فترة الليل، كما قمنا بتبنى عدد واسع من السياسات بالغة الكفاءة فى استهلاك الطاقة، مما أدى إلى ترشيد الاستهلاك فى المبانى الرئيسية والفروع والمتاجر والمحطات والأبراج وعلى امتداد عملياتنا التشغيلية بنحو 21 ألف ميجاوات/ساعة.

ضخت اورنچ مصر استثمارات تتعدى نصف المليار جنيه فى الفترة الأخيرة من أجل اقتناء الابتكارات، التى تساعدها على خفض الانبعاثات الكربونية وتنفيذ عمليات تشغيلية صديقة للمناخ.

كما أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، للتعاقد على شراء الطاقة المتجددة واستخدامها فى تشغيل شبكاتها ومواقعها فى كل أنحاء الجمهورية، فضلا عن التعاقد مباشرة مع موردين لتركيب خلايا شمسية على أسطح السنترالات ومراكز تحويل الهاتف المحمول الرئيسيةMobile Switching Centers، لتصبح تلك الخلايا مصدرا معتمدا لتوفير الطاقة.

نفذت اورنچ عدة تحولات رقمية فى منتجاتها لتخفيض الاعتماد على كروت الشحن الورقية، وأطلقت شرائح اتصالات Eco-SIM مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

وبالتوازى، قطعت اورنچ مصر شوطا كبيرا فى جهود توعية المجتمع بأهمية قضايا المناخ، وقد ظهر ذلك فى إعلاناتها التجارية والمبادرات والحملات والمسابقات والفعاليات العديدة التى نظمتها.

• كم يبلغ عدد محطات أبراج المحمول التى تدعم حاليا خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات؟

نعمل على إنشاء أكبر عدد من الأبراج والمحطات فى جميع أنحاء الجمهورية، وقد انتهت الشركة من تنفيذ وإنشاء أكثر من 80% من محطات المحمول المخطط لها هذا العام، والمقدر عددها بما يقرب من 500 محطة، وذلك ضمن خطة الشركة لرفع مستوى جودة خدماتها، بالإضافة إلى ذلك فإن حوالى 90% من محطات المحمول التابعة للشركة البالغة أكثر من 9000 محطة تدعم تقنيات الجيل الرابع.

تعمل اورنچ فى التوسع فى جميع أنحاء الجمهورية، والتركيز على مناطق الصعيد والدلتا بالإضافة إلى المدن والطرق.

نحن فخورون أيضا ليس فقط بهذا النمو الهائل فى عدد الأبراج والمحطات، ولكن فى الوقت نفسه نحرص على استكمال استراتيجية الشركة المتكاملة للقضاء على الانبعاثات الكربونية، التى بدأتها منذ عام 2015 لتحقيق «صفر الكربون» بحلول عام 2040، ولذلك نراعى الالتزام بتحول الشركة للاستدامة الكاملة وتقديم خدمات اتصالات وتكنولوجيا راقية تراعى كل المعايير الصديقة للبيئة.

• ما هو التأثير الواقع من أزمة الكهرباء والطاقة الراهنة على محطات أبراج تقوية الشبكات وهل كبدتكم تكاليف مالية إضافية؟

بالطبع تحملنا تكاليف إضافية، فضلا عن التأثيرات المعتادة لارتفاع أسعار الوقود وتغير سعر الصرف، حيث إن معظم مكونات الشبكة يتم استيرادها من الخارج.

• إلى أى مدى تعتمدون على الطاقة المتجددة فى أعمالكم؟

نجحنا فى تشغيل عدد كبير من الأبراج والمحطات بالاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100%، وعلى مستوى السنترالات، تم إعداد خطة مباشرة للاعتماد بشكل مباشر على الطاقة النظيفة والمتجددة عبر التعاقد مباشرة مع موردين لتركيب خلايا شمسية على أسطح السنترالات ومراكز تحويل الهاتف المحمول.

كما تعاقدت الشركة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، لشراء الطاقة المتجددة واستخدامها فى تشغيل شبكاتنا ومواقعنا فى كل أنحاء الجمهورية، الأمر الذى يعنى الاستغناء عن كميات كبيرة من الوقود الأحفورى والكهرباء المنتجة من مصادر غير مستدامة.

• هناك توجه حكومى لدعم المنتج المحلى وتعميق الصناعة الوطنية.. هل لديكم أى خطط فى هذا الإطار من خلال إمداد أبراج التقوية بمكونات محلية الصنع؟

تعمل اورنچ مصر على توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الصناعة الوطنية فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال، فإن مجال أبراج التقوية بجميع أنواعها «أبراج الأسطح والأبراج التى يتم بناؤها على الأرض» هى فى الأصل محلية الصنع مع الحفاظ على الجودة، وتبنى أفضل المعايير العالمية عالية الكفاءة.

أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى

• ما نسبة الإقبال على «اورنچ كاش» وكم يبلغ عدد عملائها؟

خضعت خدمات اورنچ كاش لاستراتيجية تطوير شاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبحت الآن مرادفا حقيقيا للأداة التى تلبى كل احتياجات مستخدميها على مستوى الدفع الإلكترونى والتعاملات المالية الرقمية، وقد حقق الإقبال على خدمات «اورنچ كاش» كل المستويات التى استهدفتها اورنچ مصر بفضل المميزات العديدة، التى تتضمنها الخدمة والتى من أهمها دفع الفواتير بأقل رسوم فى مصر، فضلا عن إضافة خدمات دفع المصاريف الجامعية من خلال المحفظة مع كاش باك بحد أقصى 1000 جنيه.

بالإضافة إلى الشراكات العديدة التى عقدناها مع شركات عريقة ومتخصصة فى كل ما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فى مصر، ولعل من أبرزها التعاون مع شركة Visa أكبر شبكة فى العالم للمدفوعات الإلكترونية، والبنك الأهلى المصرى أكبر بنك فى مصر، وشركة «ڤاليو» لتكنولوجيا الخدمات المالية وتوفير خدمة سداد الأقساط، والتعاون مع شركة سهل للمدفوعات لإتاحة شحن كروت الكهرباء والدفع من خلال المحفظة، ومنصة «راحة بالى» أول وأكبر منصة للأمهات فى مصر لإطلاق محفظة «راحة بالى- اورنچ كاش» الرقمية الحصرية لعملاء اورنچ، وغيرهم من الشركاء المميزين فى مجال حلول المدفوعات الإلكترونية.

وبفضل خطة التطوير الشاملة زاد عدد العملاء النشطين فى خدمات اورنچ كاش 200%، كما ارتفع عدد عملاء اورنچ كاش بنسبة 120% فى أكتوبر الحالى مقارنة بنفس التوقيت فى العام الماضى، ونتوقع استمرار تزايد عدد المشتركين الجدد فى خدمات اورنچ كاش، حيث تستهدف الشركة حاليا ترسيخ مكانة اورنچ كاش كخدمة دفع رقمى رائدة فى مصر، وتمكينها من تقديم جميع الخدمات الاستراتيجية التى تساعد العملاء على اغتنام كل الفرص المتاحة فى السوق، من خلال منصة مستقرة وموثوقة ومعتمدة، وفقا لأعلى المعايير العالمية من حيث التقنية والأمان.

• ما هى خطط الشركة للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية بشكل خاص فى ظل النمو المتسارع الذى تشهده؟

نولى اهتماما كبيرا للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية، ونسعى لاستكشاف وتطوير حلول مبتكرة للدفع الإلكترونى، وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة، وتسهيل عمليات التحويل الإلكترونى لتلبية احتياجات العملاء، وبفضل خدمات محفظة «اورنچ كاش»، أصبحنا جزءا رئيسيا من مشهد التكنولوجيا المالية فى مصر، حيث ركزنا بشدة على إعادة تطوير خدمات المحفظة، وأبرمنا شراكات مع مؤسسات عملاقة لتزويد المحفظة بكل الإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين.

• ما هى الخدمات المضافة التى تسعى الشركة لتقديمها خلال الفترة المقبلة؟

نحن نتوسع بالفعل فى تقديم العديد من خدمات القيمة المضافة، خاصة فى المجالات الرقمية والمعتمدة على البيانات بما يلبى احتياجات عملائنا، ويوفر لهم تجارب مميزة مع الالتزام بكل الضوابط التى وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا الصدد.

• ما هى آخر تطورات إتاحة خدمة الـ«esim» فى مصر وهل يمكن أن ترى النور فى 2024؟

أتمت الشركة بنجاح العام الماضى كل الاختبارات وجاهزيتها لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» على شبكاتها، وذلك فى إطار اهتمام اورنچ بمواكبة أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات فى العالم.

وفى الوقت الحالى، يتم التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومقدمى الخدمة تمهيدا للحصول على الموافقة النهائية من الجهاز، وإطلاق الخدمة فى السوق المصرية.

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