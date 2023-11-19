بابا الفاتيكان: السلام لا يزال ممكنا ويجب ألا نستسلم للحرب فى غزة وأوكرانيا

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قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم /الأحد/ إن "السلام لا يزال ممكنا ويجب ألا نستسلم للحرب فى غزة وأوكرانيا".

وأضاف بابا الفاتيكان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية - أن " السلام يتطلب حسن النية، دعونا لا ننسى أن الحرب دائما، هى هزيمة"، مشيرا إلى أن مصنعى الأسلحة فقط هم من يكسبون من تلك الحروب.



وكان قد أعلن المكتب الصحفى للفاتيكان أمس الأول الجمعة، أن البابا فرنسيس سيلتقى "فى أوقات منفصلة" مع "أقارب الإسرائيليين المحتجزين كرهائن فى غزة و أقارب الفلسطينيين الذين يعانون من الصراع".



ووصف البيان تلك اللقاءات بأنها "ذات طبيعة إنسانية بحتة " وأضاف أن "البابا فرانسيس يريد إظهار قربه الروحى من معاناة كل فرد".



وقال البابا فرنسيس فى وقت سابق "كل إنسان، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما، من أى شعب أو دين، كل إنسان مقدس وثمين فى نظر الله وله الحق فى العيش بسلام".