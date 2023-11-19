انفجارات بمعمل كونيكو في ريف دير الزور حيث تتمركز قوات أمريكية

أعلنت وسائل إعلام سورية، عن وقوع انفجارات بمعمل "كونيكو" بريف دير الزور حيث تتمركز فيه قوات أمريكية.

ويشار إلى أن انفجارات دوت في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور والتي تستخدمه القوات الأمريكية قاعدة لها، نتيجة هجوم صاروخي دون أن تسفر عن أضرار وخسائر بشرية. ويعد الاستهداف الجديد هو الثاني من نوعه خلال يوم السبت.

وسمع دوى انفجار في محيط قاعدة التنف في وقت سابق، تزامنًا مع استهداف القوات الأمريكية لطائرات مسيرة كانت تتجه نحو قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية.

وأسقطت القوات الأمريكية طائرة مسيرة واحدة على الأقل في منطقة السرية التي تبتعد نحو 3 كيلومترات عن قاعدة التنف.