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انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:58 ص
انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة امتحانات- أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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تبدأ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور حنان جنيد عميد الكلية، فى تنظيم وعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" ، إذ ستبدأ الاختبارات اليوم الأحد، بالنسبة لطلاب إعلام عربى أو الشعبة الإنجليزية وبرنامج الإعلام الرقمى.
 
وعلى جانب آخر، كان  الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.

 




 

 







جامعة القاهرة

امتحانات الميد تيرم

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