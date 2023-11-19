انتهاء التحويلات المرورية البديلة لغلق مطلعى محور 26 يوليو

كتب عبد الرحمن سيد

تنتهى فى الخامسة فجر اليوم الأحد، فترة غلق منطقة الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابى من محور26 يوليو وحتى شارع أحمد عرابى مروراً بالطريق الدائرى.

واستلزم تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابى من محور 26 يوليو، غلق مطلعى محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وكذا القادم من مدينة 6 أكتوبر المؤديان إلى الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الإسكندرية الزراعى تجاه منطقة الأعمال التحويلات المرورية ويكون ذلك ابتدء من الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية:

أولا: بالنسبة للقادم من الرماية والمريوطية وصفط اللبن فى اتجاه طريق الإسكندرية الزراعى: الطريق الدائرى النزول إلى محور 26 يوليو، مروراً بأعلى شارع السودان، وصولا إلى ميدان لبنان، ثم التحويلة المرورية وهو السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو، مرورا من أمام نادى الزمالك، وصولا لجامعة الدول العربية فى إتجاه ميدان (ميدان مصطفى محمود)، ثم ثم الدوران من أول دوران "دوران ومبي"، والعودة إلى ميدان سفنكس، ثم شارع أحمد عرابى – ثم كوبرى أحمد عرابى، وإلى نفق أحمد عرابى – ومنه إلى مطلع الطريق الدائرى اتجاه طريق الإسكندرية الزراعى.

ثانيا: بالنسبة للقادم من طريق الإسكندرية الزراعى فى اتجاة مناطق الرماية والمريوطية وصفط اللبن: الطريق الدائرى النزول بالكامل إلى محور أحمد عرابى، ثم إلى نفق أحمد عرابى – ومنه إلى كوبرى أحمد عرابى – ثم ميدان سفنكس، ثم مسطح 15 مايو، مروراً بمناطق نادى الترسان– التحولية وتبدا من الصعود لمحور 26 يوليو، مروراً بأعلى ميدان لبنان، ومنها إلى أعلى السودان – مروراً من أسفل الطريق الدائرى يميناً مطلع محور 26 يوليو المؤدى إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق صفط اللبن والمريوطية.

ثالثا: حظر سير النقل كما يحظر سير السيارات النقل بمسار التحويلات وذلك طوال فترة الأعمال وعلى مدار اليوم الكامل على أن تكون المحاور البديلة لحركة سير السيارات النقل (الطريق الدائرى الأوسطى – الطريق الدائرى الإقليمى – محور روض الفرج)