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انتشار سيارات شفط بجميع المحاور لسحب مياه اﻷمطار بالقاهرة والجيزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:54 م
انتشار سيارات شفط بجميع المحاور لسحب مياه اﻷمطار بالقاهرة والجيزة أمطار -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انتشرت مساء اليوم الأحد سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.
 
تلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار وعلى الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.






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القاهرة و الجيزة

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