اليوم العالمي للرجل.. نصائح للحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية

كتبت فاطمة خليل

بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للرجل الذى يوافق 19 نوفمبر كل عام، نتعرف على نصائح للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للرجل فى السطور التالية، بحسب موقع truworthwellness.

نصائح عملية لمساعدة الرجال على تحسين صحتهم النفسية والجسدية 1. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لا تحسن اللياقة البدنية فحسب، بل لها أيضًا فوائد كبيرة على الصحة العقلية، فهو يساعد فى إدارة التوتر والقلق والاكتئاب عن طريق إطلاق الإندورفين، وهو من عوامل تحسين المزاج الطبيعية، استهدف ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، بما في ذلك أنشطة مثل الجرى أو تدريب الأثقال.

2. النظام الغذائي الصحي

إن اتباع نظام غذائي متوازن أمر حيوي للصحة البدنية والعقلية المثلى، قم بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في وجباتك.

قلل من استهلاك الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية ، يدعم النظام الغذائي المغذي جهاز المناعة لديك، ويعزز مستويات الطاقة، ويساهم في الحصول على وزن صحي للجسم.



3. النوم الكافي

يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا ضروريًا للصحة البدنية والعقلية. اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة للسماح لجسمك وعقلك بالراحة والتجديد. قم بإنشاء جدول نوم ثابت، وقم بإنشاء روتين مريح قبل النوم، وقم بإنشاء بيئة نوم مريحة لضمان نوم مريح أثناء الليل.



4. تقنيات إدارة الإجهاد

يمكن أن يكون للتوتر تأثير عميق على الصحة العقلية والجسدية، تعلم تقنيات إدارة التوتر الفعالة أمر ضروري، مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو اليقظة الذهنية لتقليل مستويات التوتر. بالإضافة إلى ذلك، فكر في ممارسة الهوايات أو الأنشطة التي تجدها ممتعة.