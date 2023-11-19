اليوم السابع: إسرائيل العاجزة تتعثر فى غزة وتواصل استهداف المستشفيات والمدارس

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إسرائيل العاجزة تتعثر فى غزة وتواصل استهداف المستشفيات والمدارس.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

إسرائيل العاجزة تتعثر فى غزة وتواصل استهداف المستشفيات والمدارس.. الفصائل تتصدى لهجمات جيش الاحتلال.. تل أبيب تعترف بمقتل 11 جنديا وضابطا خلال 24 ساعة.. و«الأونروا»: الفلسطينيون يمرون بنكبة جديدة



اهتمام رئاسى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره مستقبل مصر.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة 27 من معرض ICT Cairo ويفتتح مقار عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر فى خدمات التعهيد

ضم الدرج العظيم لجولة زيارة المتحف الكبير.. يشمل 72 تمثالا ضخما والجولة تشمل المسلة المعلقة وبهو المتحف



بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى فى الضبعة.. أمجد الوكيل: المشروع يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر له

رفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسبا لموجة الطقس السيئ



مبادرات رئاسية متواصلة.. 9 سنوات فى خدمة صحة المصريين والنهوض بالمنظومة الصحية

أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن: تعامل الرئيس مع الأحداث بالمنطقة أثبت أن اختيارنا فى محله



آلاف السائحين يزورون معابد أبوسمبل يوميا.. انتعاشة سياحية فى أسوان مع بداية الموسم الشتوى

«مدبولى»: اهتمام رئاسى كبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة 27 من معرض ومؤتمر التكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا ICT Cairo.. ويفتتح مقار عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر فى خدمات التعهيد.. ويؤكد: نحرص على مواكبة تطور أدوات وتطبيقات القطاع



فى ذكرى ميلاد الرئيس السيسى.. الحملة الرسمية: مصر حققت إنجازات بجميع القطاعات تحت قيادة مرشحنا

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية



مؤتمر القضايا الإنسانية السودانية بالقاهرة يناقش تحديات توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين.. ناشط يكشف مجازر ترتكبها ميليشيا الدعم السريع غرب دارفور.. وآخر: الأدوية لم تدخل الخرطوم منذ 6 أشهر.. وغرف الطوارئ تنتقد سلوك المنظمات الأممية والدولية



