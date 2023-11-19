اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تزود قوات الاحتلال الإسرائيلى بشحنة سيارات إسعاف مدرعة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:35 م
الولايات المتحدة تزود قوات الاحتلال الإسرائيلى بشحنة سيارات إسعاف مدرعة غزة
وكالات

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود إسرائيل بسيارات إسعاف مدرعة لدعم عمليات الاحتلال فى قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث أن الولايات المتحدة تزود إسرائيل بشحنة سيارات إسعاف مدرعة لدعم العدوان فى غزة.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن شحنة سيارات الإسعاف المدرَّعة سوف تكون مخصصة لتصاحب الاحتلال، خلال عملياته في قطاع غزة. 

وأضافت أن السيارات ذات مواصفات عالية تسمح لها بالعمل إلى جانب قوات الأمن. 

وتأتي الشحنة في إطار سلسلة من الدعم العسكري والمادي الذي أقرّته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الصهيوني.







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غزة

فلسطين

سيارات إسعاف

قصف غزة



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