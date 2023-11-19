اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الهند ترسل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:48 ص
الهند ترسل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مساعدات لقطاع غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت الهند اليوم الأحد الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في القطاع التي أسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص حتى الآن. 


أعلن ذلك وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا).


وقال جايشانكار إن الهند "تواصل تقديم المساعدة الإنسانية لشعب فلسطين".


وأضاف: "الطائرة الثانية تحمل 32 طنا من المساعدات تغادر إلى مطار العريش في مصر".


كانت الهند قد أرسلت في 22 أكتوبر الماضي الدفعة الأولى التي تبلغ حوالي 6.5 طن من المساعدات الطبية و32 طنا من مواد الإغاثة في حالات الكوارث للفلسطينيين الذين يعانون وسط الحرب. وتضمنت المساعدات أدوية أساسية منقذة للحياة، ومواد جراحية، وخيام، وأكياس النوم، ومرافق صحية، وأقراص لتنقية المياه، من بين مواد ضرورية أخرى.







قطاع غزة

مساعدات لقطاع غزة

فلسطين

دعم فلسطين

العدوان على قطاع غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة