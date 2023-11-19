الهلال الأحمر الفلسطينى: وثقنا 180 انتهاكا إسرائيليا بحق طواقمنا فى الضفة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، رصد زيادة كبيرة في الانتهاكات الإسرائيلية بحق طواقمه في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف الهلال الأحمر عبر منصة "إكس"، أن عدد الانتهاكات التي وثقها في الضفة خلال تلك الفترة بلغ 180 انتهاكاً.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين في مخيم الدهيشة ببيت لحم وجنين.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني، مقطعاً مصوراً يظهر القوات الإسرائيلية، وهي تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى حالة طبية طارئة في جنين، ويجبرون الطواقم على الخروج من سيارة الإسعاف ورفع أيديهم والركوع على الأرض، ثم يقومون بتفتيش سيارة الإسعاف.

وندد الهلال الأحمر الفلسطيني "بشدة بهذا الانتهاك بحق طواقمه، لأنه لا يمس كرامة المسعفين فحسب، بل يؤخر استجابتهم للجرحى، مما يعرض حياتهم للخطر".