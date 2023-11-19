النيابة العامة تعاين موقع انهيار عقار حي الشرق في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تعاين النيابة العامة، موقع حادث انهيار عقار فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد، والذى وقع مساء اليوم الأحد، وتستمع لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة التى شهدها حى الشرق مساء اليوم فى حوالى الساعة السادسة مساءً.

واستمرت الأعمال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى محافظة بورسعيد، للبحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.

ووصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة، ويجرى رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، أعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار.

وانهار عقار سكنى، مساء اليوم الأحد، فى نطاق حى الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية بمحافظة بورسعيد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بعد ورود بلاغ إلى مديرية أمن بورسعيد يفيد بإنهيار عقار سكنى بالقرب من حديقة فريال فى حى الشرق.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفورى فى حالة وقوع أية إصابات.