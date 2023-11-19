المكانيكي ومساعده تركا تصليح السيارات واحترفا تجارة الكيف.. والجنايات تعاقبهما بالمشدد

كتب إيهاب المهندس

قرر ميكانيكي، صاحب ورشة لتصليح السيارات السير في طريق الحرام، وشارك مساعده في الاتجار بالمواد المخدرة، إلا أنهما سرعان ما سقطا، وتم ضبطهما وبحوزتهما 21 طربة حشيش، ويصدر ضدهما حكما بالسجن المشدد.

"ايده تتلف في حرير".. دائما ما يقول أهالي المنتزه على "م.ع"، ميكانيكي، سيارات، من خلال اتقان عمله أصبح له عملاء يأتون لورشته من كل مكان في الإسكندرية لتصليح سياراتهم، عمل قبل 10 سنوات صبي ميكانيكي قبل أن يشرب الصنعة ويدير ورشة خاصه به.

بعد تحسن ظروفه المادية صاحب رفقاء السوء، وبدأ في السهر وتعاطي المواد المخدرة، أهمل في عمله، فبدأ عملائه من أصحاب السيارات، من النفور منه، وتجاهله، بسبب إهماله في عمله، ليتعرض لضائقة مالية صنعها بيده لا بيد الآخرين.

قرر المتهم الاستمرار في طريق الحرام وإهمال ورشته، وفكر في الاتجار في الحشيش المخدر، وعرض على مساعده "ك.ي"، العمل معه في تجارة الكيف، ليرحب الأخير واستمرا سويا في توزيع المواد المخدرة على عملائهما قبل رصدهما.

ولكل طريق حرام نهاية، سقط المتهمان وبحوزتهما 21 طربة حشيش، لينتهي بهما الحال في طريق الندامة، وتنتهي حياتهما خلف الأسوار.

قدم المتهمين للمحاكمة وتم فض الأحراز، وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع، وبعد نظر الدعوى عن بصر وبصيرة قررت محكمة الجنايات معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 15 سنة والسجن 3 سنوات لمساعده وتغريمهما 100 ألف جنيه، ليشعر المتهمين بالندم ولكن بعد فوات الآوان.