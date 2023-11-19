اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل شرع فى سرقة كابلات كهربائية بشبين القناطر

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:06 م
المشدد 3 سنوات لعاطل شرع فى سرقة كابلات كهربائية بشبين القناطر محكمة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بالشروع في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3670 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1087 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد إ س"، 31 سنو، عاطل، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، شرع في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة المركز، وحال دون ذلك ضبطه من أحد القائمين علي حراسة المؤن الخاصة بالمشروع.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يفيد تمكنه وآخرين من ضبط عاطل حال شروعه في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
 

 







اخبار مصر

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

عاطل

الشروع في سرقة

سرقة كابلات كهربائية

شبين القناطر

كابلات كهربائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة