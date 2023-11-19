اليوم السابع
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المجلس النرويجى للاجئين: نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار فى قطاع غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 06:47 م
المجلس النرويجى للاجئين: نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار فى قطاع غزة جان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئي
كتب محمد شرقاوى

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قال جان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إنه نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.. والعديد من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء يموتون جراء القصف الإسرائيلي.
 
وأضاف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه نواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين والمنظمات في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وانقطاع الاتصالات.
 
وتابع الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أن النازحون في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدات اللازمة.. ومن الضروري وقف القتال.






المجلس النرويجي للاجئين وقف إطلاق النار

قطاع غزة




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