المجلس النرويجى للاجئين: نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار فى قطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

قال جان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إنه نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.. والعديد من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء يموتون جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه نواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين والمنظمات في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وانقطاع الاتصالات.

وتابع الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أن النازحون في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدات اللازمة.. ومن الضروري وقف القتال.