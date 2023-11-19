الكرملين: الاقتصاد الروسى تعرض لكم غير مسبوق من الضغوط بسبب العقوبات

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قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الاقتصاد الروسي تعرض لكم غير مسبوق من الضغوط؛ بسبب العقوبات المكثقة التي فرضت عليه في الفترة الماضية والتي لم يكن لأي دولة أن تتحمل مثل هذه التحديات.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات لقناة "روسيا ـ 1" اليوم الأحد، "أن هناك كمًا غير مسبوق من العقوبات على الاقتصاد الروسي ومن الناحية النظرية لم تكن أي دولة في العالم لتصمد أمامها".. وتابع "في البداية كان هناك تهديد بانهيار الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات لذلك كان علينا حشد كل الموارد لمنع ذلك الانهيار"، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي والدخول في مسار النمو ما كان ليتحقق لولا قرارات القيادة الروسية والعمل الضخم الذي قام به مجلس الوزراء.

وأوضح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن "النمو المتوقع للاقتصاد الروسي هو 3 %".. مؤكدا "أن هذا المستوى غير كافٍ بالنسبة لبلدنا.. ونأمل أن يكون هناك معدل أعلى من ذلك".