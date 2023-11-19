الرئيسية أخبار عاجلة "القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:24 م قوات الاحتلال كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة. غلاف غزة غزة غزة الان القاهرة الاخبارية صفارات الإنذار اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة عشرات الشهداء والجرحى فى اليوم الـ 44 للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:22 م الصحة العالمية: إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء فى غزة الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:01 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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