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"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:24 م
"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة.

 
 

 







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