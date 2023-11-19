الرئيسية أخبار عربية "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوى قادم من لبنان الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:38 ص جيش الاحتلال كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي عبر من لبنان. جيش الاحتلال اسرائيل الجيش الاسرائيلي القاهرة الاخبارية لبنان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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