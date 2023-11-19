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القاهرة الإخبارية: الحوثيون نفذوا إنزالًا بهيلكوبتر للاستيلاء على سفينة الشحن

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:11 م
القاهرة الإخبارية: الحوثيون نفذوا إنزالًا بهيلكوبتر للاستيلاء على سفينة الشحن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع
كتب الأمير نصرى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين قالت إن الحوثيون نفذوا إنزالا عبر هيلكوبتر للاستيلاء على سفينة الشحن اليوم.

وكان الناطق العسكرى باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، قال إن القوات البحرية الحوثية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطينى المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامى، وتحذر كافة السفن التابعة لإسرائيل، أو تتعامل معهم، أنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. وأهاب بكل الدول بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية، أو المملوكة لإسرائيليين.

 







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اليوم




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