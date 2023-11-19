الصين فى المقدمة.. تعرف على أكبر الدول المستهلكة للهيدروجين عالميا

كتبت -مروة الغول

ذكرت دراسة "نقل وتصدير الهيدروجين " الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك" ، أن الصين تعد المستهلك الأكبر للهيدروجين عالمياً، حيث بلغ استهلاكها نحو 27.5 مليون طن عام 2022 بحصة %29% من الطلب العالمي، والصين تعتمد على الهيدروجين في عدة قطاعات كالقطاع الصناعي، وقطاع التكرير الذي يستحوذ وحده على أكثر من 9 مليون طن.

وأضافت الدراسة ،التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،تأتي امريكا الشمالية كثاني أكبر مستهلك للهيدروجين عالمياً بإجمالي 16 مليون طن، بحصة 17% من إجمالي الطلب العالمي. ويستحوذ قطاع التكرير في آمريكا الشمالية على النصيب الأكبر من الطلب على الهيدروجين بإجمالي يفوق 10 مليون طن.

وأشارت الدراسة، تعد منطقة الشرق الأوسط ثالث أكبر مستهلك للهيدروجين عالمياً بإجمالي 12.35 مليون طن بحصة %13% من إجمالي الطلب العالمي، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي في قطاع التكرير والقطاع الصناعي لإنتاج الأمونيا، والميثانول وكذلك الاختزال المباشر للحديد حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو 40% من مصانع الاختزال المباشر للحديد على مستوى العالم. بينما يصل الطلب على الهيدروجين في الهند إلى نحو 8.55 مليون طن وحصة 8.5% ، وتعد الهند من المناطق الرئيسية في إنتاج الحديد بحصة 20% من مصانع الاختزال المباشر للحديد على مستوى العالم.

وتابعت الدراسة ،تأتي أوروبا في المرتبة الخامسة بنحو 7.6 مليون طن وحصة 8% من إجمالي الطلب العالمي، ويتوزع الطلب المتبقي في بقية دول العالم.