الصحة الفلسطينية: 12 ألفا و415 شهيدا بغزة والضفة الغربية منذ بداية العدوان

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن الصحة الفلسطينية قالت إن 12415 شهيدا بغزة والضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية نشرت أسماء 30 طفلا فلسطينيا حديث الولادة سينقلون من مستشفى الشفاء إلى مستشفى تل السلطان برفح تمهيداً لنقلهم غدا الاثنين إلى مصر.

ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أسماء الأطفال الذين سينقلون إلى مصر لتلقى العلاج، داعية أهالي الأطفال التوجه على وجه السرعة إلى مستشفى تل السلطان برفح للتعرف على أطفالهم، مشيرة لإمكانية وجود مرافقة أمهاتهم أو ذويهم فى السفر.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى إغلاق الحضانات وغيرها من المعدات الأخرى، بينما نفذ الطعام والماء والإمدادات الطبية مع حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى.