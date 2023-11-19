اليوم السابع
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السكة الحديد توفر عدة طرق للحصول على تذاكر السفر

الأحد، 19 نوفمبر 2023 02:00 م
السكة الحديد توفر عدة طرق للحصول على تذاكر السفر السكة الحديد
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وفرت هيئة السكة الحديد، عدة طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى :

1شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات .

2الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للأندرويد  https://play.google.com/store/apps/details...  ، والأيفون  https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .

3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  أماكن  الجمهورية   .

4من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية  الديناميكية) للوجهين القبلي والبحري من خلال  منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي تقدر بـ320 منفذا  .

وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( الـ POS) لسداد قيمة التذاكر  ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية .

وأوضحت "السكة الحديد"، أن ذلك يأتي استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذاً لتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  وتيسيراً على جمهور الركاب.







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