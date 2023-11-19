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السكة الحديد تعدل اليوم مواعيد عدة قطارات.. تفاصيل

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:59 ص
السكة الحديد تعدل اليوم مواعيد عدة قطارات.. تفاصيل السكة الحديد
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأحد، تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163)، وذلك بناء على طلب جمهور الركاب، وتيسيرا عليهم طبقا للجداول المرفقة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من، كفر الشيخ / الإسكندرية والقاهرة /الإسكندرية والعكس، حيث بدأت الهيئة السبت الماضى تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ  الساعة  04:50 صباحاً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً  طبقا للجدول المرفق  على أن يعود بنفس التركيب بقطار  1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ ويقوم من محطة الأسكندرية الساعة  04.00 مساءاً ويصل محطة كفر الشيخ  الساعة  06.55 مساء طبقا للجدول المرفق.

ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات  (812/811 ،470) طبقا للجداول المرفقة وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة  08.00 صباحاً ويصل محطة  القاهرة  الساعة  10.55 صباحاً طبقا للجدول المرفق    .

 وبدأت الهيئة أول أمس الجمعة، تشغيل قطار 17 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من  القاهرة إلي الإسكندرية حيث يقوم من محطة  القاهرة الساعة  09.20 مساءاً ويصل محطة الأسكندرية الساعة 12.20 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

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