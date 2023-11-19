السكة الحديد تعدل اليوم مواعيد عدة قطارات.. تفاصيل

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأحد، تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163)، وذلك بناء على طلب جمهور الركاب، وتيسيرا عليهم طبقا للجداول المرفقة.
وأعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من، كفر الشيخ / الإسكندرية والقاهرة /الإسكندرية والعكس، حيث بدأت الهيئة السبت الماضى تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً طبقا للجدول المرفق على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ ويقوم من محطة الأسكندرية الساعة 04.00 مساءاً ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء طبقا للجدول المرفق.
ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470) طبقا للجداول المرفقة وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
وبدأت الهيئة أول أمس الجمعة، تشغيل قطار 17 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الإسكندرية حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساءاً ويصل محطة الأسكندرية الساعة 12.20 صباحاً طبقا للجدول المرفق.
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