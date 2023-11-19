الرئاسة الفرنسية: باريس تعتزم إرسال سفينة طبية ثانية إلى قطاع غزة

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أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم /الأحد/ استعداد فرنسا إرسال حاملة طائرات الهليكوبتر "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط، والتى تم تخصيصها كسفينة طبية لتقديم الدعم والرعاية الطبية للمدنيين فى غزة.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية - فى بيان - أن حاملة الطائرات "ديكسمود" ستبحر فى بداية هذا الأسبوع لتصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة، كما تم الإعلان عن إرسال طائرة جديدة على متنها أكثر من 10 أطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية بداية هذا الأسبوع، وهو ما أكد تصريح وزير الجيوش الفرنسى لوسائل إعلام فرنسية موضحا أنها ستكون الطائرة الفرنسية الرابعة تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين فى غزة.



وأضاف الإليزيه أن "فرنسا ستساهم أيضا فى الجهود الأوروبية المبذولة من خلال توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة على متن الطائرات الأوروبية المقرر إرسالها يومى 23 و30 نوفمبر.



وقد أرسلت باريس بالفعل حاملة طائرات "تونير" إلى شرق البحر المتوسط فيما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها مهمة لدعم مستشفيات غزة. وقال مصدر عسكرى فرنسى إن الحاملة تونير تضم نحو 60 سريرا وجناحين للعمليات الجراحية لا يمكن استخدامها إلا مؤقتا وكدعم لمستشفى أكبر على الأرض، كما نقلت طائرات فرنسية 54 طنا من المساعدات لغزة فى وقت سابق من الشهر الجاري.



وفى وقت سابق، أعلنت فرنسا استعدادها استقبال عشرات الأطفال من قطاع غزة فى مستشفياتها، بحسب مصادر إعلامية فرنسية.



وفى هذا الصدد، أوضح الإليزيه أن فرنسا تحشد كل قواها الممكنة للمساهمة فى إجلاء الأطفال المصابين والمرضى والذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة من قطاع غزة إلى مستشفياتها.