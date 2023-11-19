اليوم السابع
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الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:23 ص
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الداخلية تضبط 38 قضية مخدرات بشبرا الخيمة فى حملات أمنية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:01 ص
الداخلية تضبط 38 قضية مخدرات بشبرا الخيمة فى حملات أمنية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

وأكدت الداخلية في بيان لها، أن الجهود أسفرت خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (38 قضية بإجمالى 44 متهم) وبحوزتهم (2,370 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1,730 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 950 جرام من مخدر البودر – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 10 قطع سلاح أبيض). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 







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