اليوم السابع
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الداخلية تضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في السرقات

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:35 م
الداخلية تضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في السرقات حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة، المنوفية) من ضبط (5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.. وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط (3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة).

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء .. وإعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.

 

 







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تشكيل عصابي

المنوفيه

وزاره الداخليه



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