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الخشت يوجه بتوفير المناخ الملائم للطلاب باللجان لأداء امتحانات الميد تيرم

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:00 ص
الخشت يوجه بتوفير المناخ الملائم للطلاب باللجان لأداء امتحانات الميد تيرم الدكتور محمد الخشت
كتب ـ محمد صبحى

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بدأت كليات جامعة القاهرة تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسى.

ووجه الدكتور محمد الخشت، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

وانتهت كليات جامعة القاهرة من إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مع إنهاء الكليات استعدادات تنظيم الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.

وتعتمد امتحانات الميد تيرم على قياس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.







التعليم العالى

جامعة القاهرة

امتحانات الميد تيرم

محمد الخشت

اخبار مصرية



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