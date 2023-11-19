الحوثيون: سفن الاحتلال الإسرائيلية ستصبح هدفا مشروعا لنا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن الحوثيون أكدوا أن سفن الاحتلال الإسرائيلية ستصبح هدفا مشروعا لهم.

كما أفادت القناة أن الحوثيون يؤكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة.