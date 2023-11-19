الرئيسية أخبار عاجلة الحوثيون: سفن الاحتلال الإسرائيلية ستصبح هدفا مشروعا لنا الأحد، 19 نوفمبر 2023 06:47 م سفينة إسرائيلية - أرشيفية كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن الحوثيون أكدوا أن سفن الاحتلال الإسرائيلية ستصبح هدفا مشروعا لهم. كما أفادت القناة أن الحوثيون يؤكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة. الحوثيون سفن الاحتلال الإسرائيلية هدفا مشروعا القاهرة الإخبارية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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