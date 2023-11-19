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الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:10 ص
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التموين تواصل ضخ 6 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:00 ص
التموين تواصل ضخ 6 آلاف طن زيت طعام وسكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية زيت طعام وسكر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما يتم طرح ما يقرب من 6 آلاف طن سكر وزيت طعام يوميا ضمن السلع المقررة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تتيح الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين.
 
كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بشأن توفير السلع وتخفيف العبء على المواطنين.
 
 
 






وزارة التموين

اسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

سعر السكر

سعر زيت الطعام

مخزون السكر وزيت الطعام

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