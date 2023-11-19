وجدّد البديوي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية السبت - رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، داعيًا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد على التزام دول مجلس التعاون بموقفها الثابت، بدعم جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوريّ لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.