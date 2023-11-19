الانتهاء من جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات منتصف ديسمبر.. صور وفيديو

كتب عبد الحليم سالم

تتواصل عمليات حصاد 1000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ، حيث من المنتظر الانتهاء من حصاد كافة المساحة في منتصف شهر ديسمبر المقبل ، لا سيما أن الحصاد بدأ متأخرا.

وتظهر الصور والفيديو الذى حصل عليه اليوم السابع ،أن إنتاجية العام الحالي ستقارب نفس إنتاجية العام الماضى ، حيث كشفت المصادر أن الإنتاجية ستتراوح من 8 ل 10 قنطار للفدان ، لافتة انه سيتم نقل القطن بعد جنيه الي محلج أبو تيج بمحافظة أسيوط لحلجه هناك حتى لا يختلط بالقطن طويل ومتوسط التيلة .



القطن قصير التيلة

وفق المصادر فإن زراعات القطن قصير التيلة على مساحة تصل لنحو 1000 فدان تحدت كل تلك الظروف ونبتت بشكل جيد جدا، بما يبشر بإنتاجية عالية لا تقل عن إنتاجية الموسم الماضى بما يتراوح من 8 لـ10 قنطار للفدان الواحد، لافتة انه جار استخدام الحصادات الالية والأيدي العاملة في حصاد المساحة التي تم زراعتها بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



قصير التيلة شرق العوينات قصير التيلة شرق العوينات

ووفق خطة الزراعة التى تمولها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عبر شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان، فإن التعامل مع زراعة القطن خلال التجربة تم بطريقة احترافية ومناسبة لنمو النباتات، تحت إشراف الخبير المصرى العالمى الدكتور سعيد عبد التواب، المتخصص في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية، حيث يتم تنفيذ إجراء كافة التوصيات الزراعية اللازمة لزراعة القطن بالاراضى الجديدة ، حيث أن الزراعات بحالة جيدة ومبشرة بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.



عميلة جنى القطن

ويتوسع العالم في زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، التى تتوافق مع الصناعة الحديثة حيث أنه 98.5‎%‎ من الصناعة تعتمد على تلك النوعية من الأقطان في حين تعتمد 1.5 ‎%‎ من الصناعة على الاقطان الطويلة وفائقة أطول ،مما يستلزم التوسع بشكل كبير في زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات حيث نجحت مصر مصر مؤخرا في زراعته. وتعد الأقطان القصيرة، هى المستقبل الصناعة بدليل ان المصانع تعتمد عليها بشكل رئيسي ، وبالتالي بدلا من استيرادها من الخارج بنحو 3 مليارات دولار سنويا ،يتم زراعتها محليا ،وتوفير العملة الصعبة .

جني الاقطان قصيرة التيلة



القطن قصير التيلة