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الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله ويشن حملة اعتقالات

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:56 ص
الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله ويشن حملة اعتقالات قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله ويشن حملة اعتقالات.







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اليوم السابع بلس

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