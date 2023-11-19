أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله ويشن حملة اعتقالات.
الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله ويشن حملة اعتقالاتالأحد، 19 نوفمبر 2023 08:56 ص
قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم
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