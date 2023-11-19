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"الأونروا": انتشار كبير للأمراض والأوبئة داخل مستشفيات غزة وخارجها

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:49 م
"الأونروا": انتشار كبير للأمراض والأوبئة داخل مستشفيات غزة وخارجها مستشفى الشفاء فى غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال كاظم أو خلف المتحدث باسم "الأونروا" فى الضفة الغربية، إنه من الضروري تأمين العمليات الإغاثية والإنسانية والطبية في قطاع غزة، متابعا: "يجب الحصول على وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة".

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "انتشار كبير للأمراض والأوبئة داخل مستشفيات غزة وخارجها".

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني"، دعا السلطات الإسرائيلية للسماح بتوصيل كميات كافية ومنتظمة من الوقود بدون شروط لاستمرار جميع الأنشطة المنقذة للحياة في غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 

 







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