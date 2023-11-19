"الأونروا": انتشار كبير للأمراض والأوبئة داخل مستشفيات غزة وخارجها

كتب محمد عبد العظيم

قال كاظم أو خلف المتحدث باسم "الأونروا" فى الضفة الغربية، إنه من الضروري تأمين العمليات الإغاثية والإنسانية والطبية في قطاع غزة، متابعا: "يجب الحصول على وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة".

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "انتشار كبير للأمراض والأوبئة داخل مستشفيات غزة وخارجها".

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني"، دعا السلطات الإسرائيلية للسماح بتوصيل كميات كافية ومنتظمة من الوقود بدون شروط لاستمرار جميع الأنشطة المنقذة للحياة في غزة.