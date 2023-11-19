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استعدادات مكثفة بمستشفى العريش لاستقبال الأطفال الفلسطينيين حديثى الولادة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:05 م
استعدادات مكثفة بمستشفى العريش لاستقبال الأطفال الفلسطينيين حديثى الولادة معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، إن هناك استعدادات مكثفة بمستشفى العريش العام لاستقبال الأطفال الفلسطينيين حديثي الولادة فور وصولهم.

وأفاد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أنه يتم الآن إدخال سيارات إسعاف مصرية لمعبر رفح تمهيدا لاستقبال عدد من الأطفال الفلسطينيين حديثي الولادة.

كان قد قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح: تواصل الاستعدادات لاستقبال الأطفال الفلسطينيين الخدج، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف المصرية تصطف لاستقبال جرحى غزة.

وأضاف: "استقبال 240 شخصا من مزدوجي الجنسية بالمعبر"، مشيرا إلى أنه تم عبور شاحنتي وقود إضافيتين إلى غزة عبر المعبر.







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