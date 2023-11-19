استشهاد شابين فلسطينيين وإصابات فى اقتحامات الاحتلال للضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن المواطن الفلسطيني عصام الفايد (46 عاما) وهو من ذوي الإعاقة استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم "جنين"، علمًا بأنه شقيق شهيدين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين الواقعة شمال الضفة فجرًا، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات. ودارت مواجهات بين سكان المخيم والمدينة وقوات الاحتلال، وسط تحليق لطائرة هيلكوبتر وتعزيزات عسكرية للمخيم وهو أمر أصبح اعتياديا وشبه يومي في الفترة الأخيرة.

وفي وقت لاحق، استشهد الشاب عمر اللحام آخر برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة في محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية وطبية إن الشاب استشهد برصاصة في الرأس مباشرة بعد اقتحام جيش الاحتلال للمخيم واندلاع مواجهات مع سكانه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب اللحام وتقديم العلاج له بعد إصابته.

واقتحم الاحتلال مخيم "بلاطة" في "نابلس" شمال الضفة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع سكانه أصيب خلالها عدد منهم بالرصاص الحي. ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من قصف الاحتلال لمقر حركة "فتح" في المخيم وقتلها 6 من كوادر الحركة في قصف جوي غير مسبوق استخدم فيه صاروخ من طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وسجلت إصابتان بالرصاص الحي في مخيم "قلنديا" الواقع شمال القدس (خارج الجدار) وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال له.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة "طمون" جنوب شرق محافظة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية. ووصفت إصابة أحد الشابين بالخطيرة.