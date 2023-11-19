اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إيجيبت تراست: معرض Cairo ICT فرصة كبيرة لتعزيز مفهوم التحول الرقمى والتوقيع الإلكترونى

الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:21 م
إيجيبت تراست: معرض Cairo ICT فرصة كبيرة لتعزيز مفهوم التحول الرقمى والتوقيع الإلكترونى محمد كيوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 محمد كيوان: نسعى لزيادة التوعية بأهمية التوقيع الإلكترونى واستخداماته

تشارك إيجيبت تراست، المتخصصة بمجال التوقيع الإلكترونى، فى فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى  للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2023، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك حرصا منها على التواجد والمشاركة فى أحد أهم المعارض المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
ويأتى تواجد الشركة تأكيدا على التزامها تجاه مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وتماشيا مع استراتيجية الدولة الهادفة لنشر وتعزيز مفهوم التحول الرقمى وخدمات التوقيع الإلكترونى وأمن المعلومات.
 
ومن جانبه، أكد المهندس محمد كيوان، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت تراست، قائلا: «معرض Cairo ICT فرصة كبيرة لنشر وتعزيز مفهوم التحول الرقمى، حيث تهدف مشاركتنا فى الأساس لزيادة التوعية بأهمية التوقيع الإلكترونى واستخداماته».
 
كما أشار كيوان إلى أن المشاركة فى المحافل الكبرى مثل معرض Cairo ICT تسهم فى إحداث نقلة نوعية بمجال التحول الرقمى، الذى لا يقتصر فقط على كونه توقيعا إلكترونيا مع الجهات الحكومية فحسب، ولكن يمتد إلى خدمة الأفراد والشركات بل وتأمين المعلومات بشكل عام. 
وأضاف «كيوان›، أن الشركة حريصة على تقديم كل مجهوداتها لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة فى مجال خدمة التوقيع الإلكترونى فى كل ربوع مصر المحروسة.
 
وإيجيبت تراست هى شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها عام 2005، بالتعاون مع البريد المصرى والشركة المصرية للاتصالات ووزارة الداخلية، وفق رؤية الدولة المصرية وتوجهاتها الحديثة فى مجال التحول الرقمى متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
p
 






إيجيبت تراست

معرض Cairo ICT

التحول الرقمى

التوقيع الإلكترونى

محمد كيوان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة