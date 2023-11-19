إيجيبت تراست: معرض Cairo ICT فرصة كبيرة لتعزيز مفهوم التحول الرقمى والتوقيع الإلكترونى

محمد كيوان: نسعى لزيادة التوعية بأهمية التوقيع الإلكترونى واستخداماته

تشارك إيجيبت تراست، المتخصصة بمجال التوقيع الإلكترونى، فى فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2023، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك حرصا منها على التواجد والمشاركة فى أحد أهم المعارض المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتى تواجد الشركة تأكيدا على التزامها تجاه مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وتماشيا مع استراتيجية الدولة الهادفة لنشر وتعزيز مفهوم التحول الرقمى وخدمات التوقيع الإلكترونى وأمن المعلومات.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد كيوان، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت تراست، قائلا: «معرض Cairo ICT فرصة كبيرة لنشر وتعزيز مفهوم التحول الرقمى، حيث تهدف مشاركتنا فى الأساس لزيادة التوعية بأهمية التوقيع الإلكترونى واستخداماته».

كما أشار كيوان إلى أن المشاركة فى المحافل الكبرى مثل معرض Cairo ICT تسهم فى إحداث نقلة نوعية بمجال التحول الرقمى، الذى لا يقتصر فقط على كونه توقيعا إلكترونيا مع الجهات الحكومية فحسب، ولكن يمتد إلى خدمة الأفراد والشركات بل وتأمين المعلومات بشكل عام.

وأضاف «كيوان›، أن الشركة حريصة على تقديم كل مجهوداتها لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة فى مجال خدمة التوقيع الإلكترونى فى كل ربوع مصر المحروسة.

وإيجيبت تراست هى شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها عام 2005، بالتعاون مع البريد المصرى والشركة المصرية للاتصالات ووزارة الداخلية، وفق رؤية الدولة المصرية وتوجهاتها الحديثة فى مجال التحول الرقمى متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.