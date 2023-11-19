اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إقلاع الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطينى

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:18 ص
إقلاع الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطينى غزة
أ ش أ

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الأحد، إقلاع الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرة تحمل مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 35 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وفي إطار دور السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 







السعودية

غزة

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين




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