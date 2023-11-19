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إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوى فى محيط غلاف غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 06:15 م
إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوى فى محيط غلاف غزة اطلاق صواريخ
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صافرات الإنذار تدوي في محيط غلاف غزة.
 
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.
 

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 12415 شهيدا بغزة والضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

 

 

 







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