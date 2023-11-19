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إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:20 ص
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
وتبين من خلال المعاينة، عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، كما تبين حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الاشتعال الحريق، وتم الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق دون إصابات.
 
وفور مشاهدة الأهالي انبعاث دخان كثيف من إحدى الشقق السكنية في منطقة الهرم قاموا بإبلاغ النجدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.






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