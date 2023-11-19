أوكرانيا: قوات الدفاع الجوى تسقط ثلاث مسيرات روسية فوق إقليم سومى

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أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت ثلاث طائرات روسية بدون طيار كانت تُحلق فوق سماء الإقليم في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة أسقطت ليلة أمس ثلاث طائرات بدون طيار للعدو فوق منطقة سومي .

وأضاف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية حذرت السكان من تهديد الطائرات بدون طيار، بعد أن رصدت طائرات بدون طيار معادية في المجال الجوي فوق المنطقة في وقت متأخر من يوم أمس السبت.