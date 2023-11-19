أوزبرفر: المملكة المتحدة لديها حجم "صادم" من الملفات السرية حول منتقديها

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن 15 إدارة حكومية بريطانية تراقب نشاط المنتقدين المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي، بل وجمعت "ملفات سرية" لمنعهم من التحدث في المناسبات العامة.

وبموجب المبادئ التوجيهية الصادرة في كل إدارة، بما في ذلك وزارات الصحة والثقافة والإعلام والرياضة والبيئة والغذاء والشئون الريفية، يُنصح المسئولون بالتحقق من حسابات الخبراء على تويتر وفيس بوك وإنستجرام ولينكد إن. يُطلب منهم أيضًا إجراء عمليات بحث على جوجل عن هؤلاء الأفراد، باستخدام مصطلحات محددة مثل "انتقاد الحكومة أو رئيس الوزراء".

تم تصميم المبادئ التوجيهية لمنع أي شخص انتقد الحكومة في السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية من التحدث في المؤتمرات التي تنظمها الحكومة وغيرها من الأحداث.

في سبتمبر، كشفت صحيفة "الأوبزرفر" كيف اكتشف ثلاثة خبراء في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أن وزارة التعليم حاولت إلغاء الدعوات الموجهة لهم للتحدث في المناسبات التي تمولها الحكومة لأنهم اعتبروا أنهم ينتقدون سياسة الحكومة. وقد كشف العديد من خبراء التعليم وموظفي المدارس منذ ذلك الحين عن ملفات منشوراتهم الهامة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتفظ بها الإدارة.

ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح الآن أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء الحكومة وربما تستهدف أعدادا كبيرة من الأفراد. تم الكشف عن حجم المراقبة من قبل خبراء قسم حقوق الإنسان في شركة المحاماة Leigh Day ، وتمت مشاركته مع صحيفة "الأوبزرفر".

واعتبرت الصحيفة أن هذا الكشف سيكون محرجًا للغاية لحزب المحافظين الذي يدعي بانتظام أنه يدافع عن حرية التعبير، كما أنه يوجه انتقادا للجامعات لأنها سمحت لتعرض الطلاب لخبراء ربما يختلفون معهم.

وقالت تيسا جريجوري، الشريكة في شركة المحاماة، التي تتابع الإجراءات القانونية ضد الحكومة نيابة عن خبيرين على الأقل: "من المحتمل أن يكون هذا قد أثر على أعداد كبيرة من الأفراد، والعديد منهم لا يعرفون أن موظفي الخدمة المدنية لديهم ملفات سرية ضدهم. إن مثل هذه الممارسات خطيرة للغاية."