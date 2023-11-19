أوروبا تنتفض ضد مجازر إسرائيل بغزة ومئات الآلاف يتظاهرون دعما للفلسطينيين

فاطمة شوقى

تظاهر مئات آلاف الأشخاص مرة أخرى فى عدة مدن أوروبية لدعم الفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار فى غزة، فى اليوم الرابع والأربعين من تصاعد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، حسبما قالت صحيفة "اوبيربادور" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تنظيم العديد من المسيرات فى لندن. وفى شمال العاصمة، تظاهر مئات الأشخاص بالقرب من مقر زعيم المعارضة، زعيم حزب العمال، كير ستارمر، الذى انتقده بعض السكان لرفضه المطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة.

وفى فرنسا، نظم المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مسيرة للأسبوع الثالث على التوالى، ووفقا للكونفدرالية العامة للعمل CGT، الذى دعا السكان إلى التظاهر من أجل السلام، خرج 100 ألف شخص إلى شوارع البلاد، منهم 60 ألفا تظاهروا فى باريس، على الرغم من هطول الأمطار.

مظاهرات أوروبا

وأشار برتراند هيليبرون، رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، إلى "المعاناة التى لا توصف للشعب الفلسطينى"، ودعا إلى "وضع حد للتفجيرات" و"الهجمات البرية" و"رفع الحصار" الذى تفرضه قوات الاحتلال على غزة.

وشارك 45 ألف شخص فى مظاهرات فى فرنسا للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، من بينهم 7000 فى باريس، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء السبت، بينما أحصت الكونفدرالية العامة للعمل، وهى إحدى أقوى النقابات الفرنسية، مشاركة 100 ألف شخص فى البلاد، من بينهم 60 ألف شخص فى العاصمة الفرنسية.

واحتشد عدد كبير من المواطنين بساحة "الجمهورية" رافعين العلم الفلسطينى ولافتات تطالب بتحرير قطاع غزة ووقف القصف، ولافتات أخرى للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى، مطالبين بوقف فورى لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وحماية الشعب الفلسطينى فى غزة وفى الضفة الغربية، مرددين هتافات داعمة للفلسطينيين.

وفى مارسيليا، تجمع مئات الأشخاص قرب الميناء القديم، ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الفلسطينيين. وفى مدينة "تولوز" شارك نحو 1200 شخص بحسب الشرطة و4000 وفقا للكونفدرالية العامة للعمل فى مسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفى البرتغال، سار آلاف الأشخاص فى وسط لشبونة خلف لافتة كتب عليها "فلسطين حرة"، وقال أحد المتظاهرين الذى يدعى روى فاوستينو "أنا هنا لدعم الشعب الفلسطينى، الذى له الحق فى أن تكون له دولة" خاصة به، و"للضغط على الحكومات الغربية لسحب دعمها السياسى والدبلوماسى والاقتصادى والعسكرى لإسرائيل" والمطالبة بوقف "الإبادة الجماعية.

وفى أمستردام بهولندا، نُظمت تظاهرتان على بعد بضعة كيلومترات: إحداهما تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة والأخرى تطالب بالإفراج عن الرهائن، وكانت المسيرات تتميز بالهدوء بحسب ما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة ANP الهولندية.

مظاهرات دعم فلسطين

وفى مدينة جنيف السويسرية، سار نحو 4000 شخص، بحسب المنظمين، إلى المقر الأوروبى للأمم المتحدة، رافعين لافتة كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية فى غزة".

وأشعل المتظاهرون الشموع ووضعوها على الأرض مقلدين شكل خريطة غزة، ورفعوا علمًا فلسطينيًا ضخمًا ووقفوا دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا.

وفى بولندا، تظاهر المئات وسط وارسو وتجمعوا أمام السفارة الإسرائيلية، دون وقوع أى حوادث.