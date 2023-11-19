أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية يصاحبها نشاط لحركة الرياح.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمحافظة، مع نشاط فى حركة الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لتعرض المحافظة إلى أمطار متوسطة، تزداد تدريجيا لتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

وأضافت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه سوف تشهد المحافظة، نشاطًا للرياح تصل سرعتها من 50-70 كم/ س، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من 3 - 5 أمتار.

وتم اتخاذ الإجراءات التالية:

- رفع درجة الاستعدادات وتم نشر سيارات رفع المياه والبدلات

- استمرار أعمال التطهير الشنايش والمطابق والبيارات

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة

- متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

- إيقاف الإجازات وبدل والراحات لجميع العاملين.

وشدد اللواء محمود نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أى مواطن سكندرى.

ومن جانبه أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التى ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرى المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.



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