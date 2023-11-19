أسوشيتدبرس: نقل 31 من الأطفال المبتسرين من غزة إلى مصر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، نقلا عن مسئولي الصحة فى غزة، إن 31 من الأطفال المبتسرين (الخدج) تم نقلهم بسلام من مستشفى الشفاء إلى مستشفى آخر فى الجنوب اليوم، الأحد، وسيتم نقلهم إلى مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن مصير المواليد الجدد فى مستشفى الشفاء قد سيطر على انتباه العالم بعد أن انتشرت صور تظهر الأطباء وهم يحاولون إبقائهم دافئين.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى إغلاق الحضانات وغيرها من المعدات الأخرى، بينما نفذ الطعام والماء والإمدادات الطبية مع حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدور أدهانوم قد قال على السوشيال ميديا إن الرضع المرضى قد تم إخراجهم من المستشفى مع 6 من العاملين فى الصحة و10 من أفراد عائلاتهم. وقال إنه تم أخذهم على مستشفى فى مدينة رفح جنوب غزة ويتلقون الرعاية العاجلة.

زار فريق من منظمة الصحة لعالمية المستشفى يوم السبت ، وقال إن 291 مريض لا يزالوا بها، بينهم الأطفال، وأطفال مصابين إصابات خطيرة وآخرين يعانون من إصابات تعيقهم عن الحركة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كأسرى.