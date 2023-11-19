أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تسجل 2720 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19 نوفمبر 2023 بالتعاملات المسائية والتي سجلت استقرار عند مستويات 2720 جنيها، في حين يستقر الطلب على الذهب بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة في مصر وتوقف التداول في البورصة العالمية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3120 جنيها

عيار 21 يسجل 2720 جنيها

عيار 18 يسجل 2340 جنيها

الجنيه الذهب 21840 جنيه

الطلب على الذهب عالمياً

يحتفل ملايين الأشخاص في الهند في مهرجان ديوالي الذي يستمر خمسة أيام ويعد حدثًا مهمًا لسوق الذهب العالمي، حيث تعد الهند واحدة من أكبر الدول المستهلكة للذهب في العالم وغالبًا ما يتم تقديم المعدن الثمين كهدية خلال الاحتفالات.

انخفاض أسعار الذهب بداية الشهر ساعدت على تزايد الطلب على الذهب في الهند استعداداً للاحتفالات، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع تأثير قوي لهذا الاحتفال على الطلب على الذهب.

وتشير التوقعات أن ترتفع مبيعات الذهب في الهند خلال فترة المهرجان بنسبة 20% إلى 22%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب بنسبة 25% إلى 30% مقارنة مع العام الماضي.

الطلب الفعلي القوي في الهند والأسواق الناشئة الأخرى من المتوقع له أن يوفر دعمًا قويًا للذهب لتحافظ الأسعار مستويات مناسبة حتى نهاية العام. خاصة أن بعد مهرجان ديوالي يأتي موسم الزفاف في الهند والذي يشهد طلب متزايد على الذهب أيضاً.

جدير بالذكر أنه حتى الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر الماضي انخفض الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في المنطقة الأسيوية ومن ضمنها الهند بمقدار 1.6 طن.

لكن صناديق الاستثمار في الذهب في المنطقة الأوروبية أضافت 33.3 طن من الذهب لتدعم مجمل الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار العالمي، ليصلح صافي الطلب إيجابي بمقدار 28.2 طن.