أخبار مصر.. انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء يشهد انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23
وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية
وزير الصحة: نتابع أزمة غزة من خلال غرفة عمليات مجهزة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تتابع أزمة غزة من خلال غرفة تحكم، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل مصابين وجرحى من قطاع غزة، كما يتم من خلال نظم المعلومات الجغرافية متابعة كل المبادرات الرئاسية وأمور عدة أخرى.
فصائل فلسطينية: مقتل 6 جنود إسرائيليين في جحر الديك بقذيفة مضادة
9 سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية.. إنفوجراف
لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية للنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة، حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية والدوائية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة دوليًا، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة، والعمل على وصول خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية، مع الحرص على تكثيف معدلات تقديم الخدمة في القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، ويسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة المزمنة وغير السارية وسهولة علاجها، فضلاً عن رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية، الأمر الذي انعكس على تحسن الرؤية الدولية لمصر ومؤشراتها في هذا الملف.
وزير العدل: نعمل على مشروع العدالة عن بعد.. والبداية هتكون اختيارية
استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي والتقنية، قائلا: "بنعمل 4 مشروعات منها المحررات المؤمنة التي تقدمها الوزارة عن بعد.. والوحدة قادرة على إصدار توكيل لمحامي دون الحاجة إلى الذهاب للشهر العقاري، ونسعي إلى نشرها في السفارات المصرية بالخارج".
متحدث الصحة: 39% من المصابين القادمين من غزة أطفال تحت سن الـ18
عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، باحات المسجد الأقصى المبارك.
الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع
الاتفاق تم.. عمر كمال عبد الواحد ينتقل للأهلي وإعارة 3 لاعبين لفيوتشر
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