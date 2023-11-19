أخبار مصر.. انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يشهد انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الرعاية الصحية والسعى نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الأسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما .

وزير الصحة: نتابع أزمة غزة من خلال غرفة عمليات مجهزة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تتابع أزمة غزة من خلال غرفة تحكم، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل مصابين وجرحى من قطاع غزة، كما يتم من خلال نظم المعلومات الجغرافية متابعة كل المبادرات الرئاسية وأمور عدة أخرى. فصائل فلسطينية: مقتل 6 جنود إسرائيليين في جحر الديك بقذيفة مضادة أعلنت فصائل فلسطينية، مقتل 6 جنود إسرائيليين في جحر الديك بقذيفة مضادة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

9 سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية.. إنفوجراف

لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية للنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة، حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية والدوائية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة دوليًا، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة، والعمل على وصول خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية، مع الحرص على تكثيف معدلات تقديم الخدمة في القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، ويسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة المزمنة وغير السارية وسهولة علاجها، فضلاً عن رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية، الأمر الذي انعكس على تحسن الرؤية الدولية لمصر ومؤشراتها في هذا الملف. وزير العدل: نعمل على مشروع العدالة عن بعد.. والبداية هتكون اختيارية استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي والتقنية، قائلا: "بنعمل 4 مشروعات منها المحررات المؤمنة التي تقدمها الوزارة عن بعد.. والوحدة قادرة على إصدار توكيل لمحامي دون الحاجة إلى الذهاب للشهر العقاري، ونسعي إلى نشرها في السفارات المصرية بالخارج".

متحدث الصحة: 39% من المصابين القادمين من غزة أطفال تحت سن الـ18

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا من 40 إلى 50 حالة من مصابي قطاع غزة ، و39% منهم أطفال تحت سن الـ18 سواء كانوا مصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابون بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى أن نسبة النساء التي جرى استقبالها تبلغ 25% من إجمالي المصابين.

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، باحات المسجد الأقصى المبارك. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

الاتفاق تم.. عمر كمال عبد الواحد ينتقل للأهلي وإعارة 3 لاعبين لفيوتشر