515 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق اليوم بمدينة أبو كبير بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على 515 حالة من أهالى مدينة أبو كبير بالشرقية في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

وقد رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 450 حالة في 14 تخصصاً طبياً وهي (الباطنة، المتوطنة، قلب وصدر ،الروماتيزم، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، جلدية، جراحة، وطب الأسرة)، كما تم تحويل 5 حالات لمستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى 65 حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط ، تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية، والدكتورة أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن أمراض السكر والضغط وكيفية التعامل مع المرض وطرق التغذية السليمة لمريض السكر والضغط، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة ، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

كما أضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم وكذلك تجريع ورش الحيوانات ، كما عقدت ندوة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية ، مشيرةً إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن إعادة تدوير الملابس القديمة، وذلك تحت رعاية د.هاني حلمي عميد الكلية ود.أحمد بديع وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت كلية التكنولوجيا والتنمية بعقد ندوة عن طرق تخفيف الخضروات والفاكهة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية والدكتزرة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى قيام مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية عن النظافة وحسن خلق المسلم في التعامل مع الآخرين وقامو بالرد على العديد من الأسئلة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.