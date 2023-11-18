اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 04:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد البحرين يشارك فى حفل افتتاح حوار المنامة 2023

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:00 ص
ولى عهد البحرين يشارك فى حفل افتتاح حوار المنامة 2023 الأمير فيصل بن فرحان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الجمعة، حوار المنامة 2023، حيث شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فى حفل الافتتاح الذى حضره عدداً من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة.

ويناقش حوار المنامة 2023، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية، أبرزها التخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، والتعاون الاستراتيجي، ومبادرات جديدة للسلام الإقليمي، ومستقبل الشرق الأوسط.







فيصل بن فرحان

السعوديه

اخبار السعوديه

حوار المنامه

المنامه

البحرين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة