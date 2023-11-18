ولى عهد البحرين يشارك فى حفل افتتاح حوار المنامة 2023

وكالات

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الجمعة، حوار المنامة 2023، حيث شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فى حفل الافتتاح الذى حضره عدداً من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة.

ويناقش حوار المنامة 2023، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية، أبرزها التخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، والتعاون الاستراتيجي، ومبادرات جديدة للسلام الإقليمي، ومستقبل الشرق الأوسط.